Как провести выходные в Европе всего за 149 евро

Путешествия в Бельгию стали доступны для россиян благодаря новой туристической карте. В ее стоимость входит не только перелет в оба конца, но и неограниченное количество поездок внутри страны.

Как сообщили Dni.ru в российском представительств офиса по туризму Фландрии и Брюсселя Visitflanders, владельцам новой туристической карты Hi Belgium Pass! предоставляется множество льгот. Приобретая ее всего за 149 евро (около 9,5 тысячи рублей), включая НДС, путешественнику предоставляется перелет в Бельгию и обратно из 50 городов Европы, включая Москву и Санкт-Петербург.

Также карта предоставляет возможность неограниченных поездок внутри страны на поезде, ваучеры на бесплатное посещение ряда музеев, прогулки на лодке и прокат велосипеда в двух городах по выбору. Продолжительность тура может варьировать от трех до шести дней. Городом прилета и вылета по Hi Belgium Pass является Брюссель.

Предложение по карте действительно в течение всего 2017 года. Забронировать путешествие можно на сайте Брюссельских авиалиний за 3-16 недель до предполагаемой даты поездки.

На данный момент поездку по карте с вылетом из Москвы можно забронировать на сентябрь и октябрь, так как туристические карты на лето уже раскуплены. Из Санкт-Петербурга рейсы по предложению Hi Belgium Pass доступны до конца летнего сезона. В настоящий момент, помимо России, предложение действует в 17 странах: Австрии, Великобритании, и Германия, Греции, Дании, Испании, Италии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии.