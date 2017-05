Греция готовится к наплыву российских туристов

В прошлом году Элладу посетили более 800 тысяч россиян. В нынешнем сезоне в Греции прогнозируется рост числа российских отдыхающих примерно на 20-25%. Отдых на родине Гомера и миллионера Онасиса популярен благодаря доступным ценам и высокому качеству обслуживания.

Что нового ждет туриста, решившего отправиться на каникулы в Грецию, рассказал директор принимающей компании туроператора Tez Tour в Греции Димитрис Харитидис.

В чем секрет популярности Греции среди иностранных и в первую очередь российских туристов? Ведь морские курорты есть и в других странах.

Солнце, море и вкусная еда – это "три слона", на которых стоит сезонный туризм. По крайней мере, в регионе Средиземного моря. Греция в этом плане подходит для отдыха идеально. Здесь – и изумительная природа, и прекрасный климат, и чистые пляжи, и культурное наследие, и дружелюбные люди, и отличная кухня. Греция – исключительное место для отдыха россиян еще и потому, что здесь очень любят русских из-за общности религии, из-за духовных связей между нашими народами.

Что можно посоветовать туристу, решившему впервые отдохнуть именно в Греции ? Какой регион или остров выбрать?



У нас везде хорошо, как на материковой части страны, так и на островах. Крит, к примеру, самый большой греческий остров и пятый по величине в Средиземном море. Четверть всех пятизвездочных отелей Греции находятся именно здесь. Почти четыре миллиона туристов приезжают на Крит каждый год. В числе достопримечательностей – 53 природных заповедника мирового значения, которые открыты для свободного посещения, и более 80 критских пляжей, которые ежегодно награждаются Голубыми флагами за чистоту моря.





Родос – один из самых теплых курортов Греции (среднегодовая температура здесь примерно на три-четыре градуса выше, чем на других греческих островах). Он будет интересен всем категориям туристов, но особенно – любителям истории и культуры, а также поклонникам серфинга. 300 солнечных дней в году дарит климат Родоса его жителям и гостям. На острове Корфу традиционно отдыхает европейская элита. Он очень зеленый, его особенно любят молодожены и семьи с детьми.

На материковой части страны в первую очередь посоветую полуостров Халкидики, где находится знаменитый Святой Афон – монашеская республика с уникальными монастырями, а также Пелопоннес – южную часть страны, где существовала знаменитая Спарта. Почти 2 800 лет назад именно на Пелопоннесе прошли первые Олимпийские игры.

Вообще, у нашей компании есть предложения на любой вкус и бюджет. Семьи с детьми чаще всего выбирают отдых по системе "все включено". И в этом сезоне у нас есть два уникальных предложения, основанных на запросах туристов: отель Aldemar Royal Mare 5* предлагает новую уникальную концепцию – All Inclusive Elements, основанную на принципах здорового образа жизни. Причем, в нее включено не только полезное питание, но и посещение одного из лучших в Европе spa-центров, а также спортивные занятия.

А в отеле Grecotel White Pallace 5* предлагается новая концепция "Lux me – все включено". Это отдых на пляже длиной 1000 метров, в отеле с индивидуальным сервисом, изысканной кухней в шести ресторанах, премиальными напитками в восьми барах, купанием в 17 бассейнах с морской водой, стильным Hippy Spa, вечеринками Hippie on the Beach, Veranda Full Moon и White Night, посещением аквапарка Kindom of Poseidon и увлекательной экскурсией на ферму Agreco с дегустацией блюд критской кухни.

Ну а молодежи, любящей вечеринки, я бы посоветовал курорты Херсониссос на Крите, Фалираки на Родосе, Курута на Пелопоннесе, Керкира на Корфу, Салоники на Халкидиках и, безусловно, Афины с их бурной ночной жизнью. Наша столица заслуживает отдельного посещения. А особо продвинутым, тем, кто хочет за одну цену получить много, посоветую нашу эксклюзивную круизную программу FLY-CRUISE-STAY, совмещающую перелет, пляжный отдых на острове Крит и насыщенный круиз по греческим островам Санторини, Миконос, Родос, Патмос, а также посещение Афин и турецких Кушадасов. Это – эксклюзив компании Tez Tour в Греции.

В Греции множество отелей на любой вкус. Какой выбрать?

Советую обратить внимание на известные гостиничные цепочки: Aldemar Resorts, Grecotel, Aquila Hotels, Creta Maria.

В сезоне-2017 мы активно развиваем отельную базу и в сегменте бюджетного отдыха. Я бы хотел обратить особенное внимание на некоторые наши новинки: Elounda Orama 4* – это новый стильный бутик-отель. Он находится на острове Крит, на одном из самых престижных курортов Греции – Элунда. Из отеля открывается потрясающий вид на залив Мирабелло. Это отличное бюджетное предложение на дорогом курорте для романтических пар и молодоженов.



Там же, на Крите, очень популярен отель-бутик Serenity Blue Hotel 4*. Он расположен через дорогу от пляжа, в пешей доступности от массы развлечений курорта Херсониссос: баров, ресторанов, клубов и сувенирных магазинов. А для романтического отдыха вдвоем и веселых молодежных компаний подойдет Stavros Melathron 2+* – прекрасные апартаменты на Родосе, всего в 350 метрах от моря и песчано-галечного пляжа.

Расскажите о тех экскурсиях, которые непременно стоит посетить летом.

Экскурсий по всей стране масса – от уникальных скальных монастырей Метеоры до развалин Кносского дворца на Крите.

Мы первые в Греции создали целую классификацию экскурсий, отвечающую различным потребностям и желаниям наших туристов. Это и классические групповые экскурсии, и эксклюзивные маршруты по самым неизведанным уголкам Греции, и мини-групповые поездки на комфортных минибасах, и эксклюзивные вечерние экскурсии, позволяющие совместить пляжный отдых днем и насыщенную познавательную программу вечером, и комбинированные индивидуальные программы для тех, кому важен сервис vip-класса, и однодневные морские круизы. Хочу упомянуть лишь две новинки, адресованные в первую очередь сильному полу. Это экскурсия "О чем говорят мужчины" на Крите, в программу которой входит обучение стрельбе в горном тире, посещение традиционной деревни и приготовление мяса на костре в горах. А также новый маршрут на квадроциклах, в рамках которого группа будет двигаться по дну горного каньона к одной из самых интересных пещер острова Крит – Святой Параскевы.

Как дорого обойдется отдых в Греции в нынешнем году?

В среднем тур в июне на неделю на двоих взрослых, с завтраками, будет стоить от 250 евро на человека. Это доступная цена при очень хорошем качестве обслуживания.