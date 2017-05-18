Россиян ждет эвтаназия-тур по Швейцарии

В России может появиться новый вид туров – с целью эвтаназии. Чтобы добровольно уйти из жизни, пациенту придется заплатить кругленькую сумму – 310 тысяч рублей.

Заявку на регистрацию товарного знака "Эвтаназия-тур" подала в Роспатент фирма "Мегаполис-курорт", сообщает газета "Известия". Агентство предлагает клиентам за пять тысяч евро (310 тысяч рублей) провести последние дни в Швейцарии.

В пакет входит сбор и оформление документов, билет на самолет, а также услуги врачей и несколько дней проживания. Турист сможет взять собой в качестве сопровождающего кого-то из родственников.

"У нас есть договоренность, что мы арендуем дом у Женевского озера. При желании можно будет создать обстановку по индивидуальным заказам. Главное – чтобы человеку было максимально комфортно, чтобы, перед тем как уйти, он мог полюбоваться видом Женевского озера", – рассказал гендиректор компании Анатолий Аронов.

По словам представителя фирмы, перед эвтаназией пациента обяжут пройти две психологические консультации: действительно он готов к смерти или подвергается давлению, выяснит специалист. Чтобы избежать проблем с полицией, согласие на добровольный уход из жизни будет записано на видео. После эвтаназии тело кремируют в Швейцарии или отправят в Россию.