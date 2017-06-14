Где дешево отдохнуть этим летом
Туристический поисковик KAYAK.ru рассчитал формулу отдыха для предстоящего жаркого сезона, учтя все расходы путешественников на недельный отпуск в Европе – начиная от авиабилетов и номера в хорошем отеле до цен на местные товары, продукты, сувениры и развлечения.
Самым выгодным направлением для отдыха в Европе оказалась Прага. Недельные каникулы в чешской столице обойдутся в 56351 рубль. На втором месте рейтинга расположился греческий город Салоники – на каникулы тут придется потратить 65355 рублей. Замыкает тройку лидеров испанская Валенсия. Семидневный отдых в этой провинции на берегу моря эксперты оценили в 65912 рублей.
В топ-10 также вошли Берлин, Мюнхен, Ларнака, Афины, Милан, Родос и Лисабон. Примечтально, столица Португалии ранее считалась одним из самых дорогих европейский направлений, в первую очередь из-за расстояния и высоких цен на авиабилеты, причем на стыковочные рейсы. Однако этим летом на побережье Атлантического океана были организованы прямые перелеты из Москвы, что автоматически сделало направление очень привлекательным для россиян.
|
Город
|
Авиа
|
Отель
|
Авто
|
Еда
|
Коктейли
|
Музей
|
Сувенир
|
ИТОГО
|
1
|
Прага
|
12 045 ₽
|
31 096 ₽
|
8 709 ₽
|
2 733 ₽
|
1 050 ₽
|
557 ₽
|
161 ₽
|
56 351 ₽
|
2
|
Салоники
|
14 816 ₽
|
30 085 ₽
|
13 063 ₽
|
5 452 ₽
|
1 272 ₽
|
485 ₽
|
182 ₽
|
65 355 ₽
|
3
|
Валенсия
|
15 156 ₽
|
31 510 ₽
|
8 709 ₽
|
7 572 ₽
|
1 212 ₽
|
1 411 ₽
|
342 ₽
|
65 912 ₽
|
4
|
Берлин
|
11 423 ₽
|
37 804 ₽
|
11 480 ₽
|
3 362 ₽
|
1 423 ₽
|
535 ₽
|
218 ₽
|
66 245 ₽
|
5
|
Мюнхен
|
11 254 ₽
|
45 444 ₽
|
14 647 ₽
|
4 083 ₽
|
1 545 ₽
|
505 ₽
|
222 ₽
|
77 700 ₽
|
6
|
Ларнака
|
16 428 ₽
|
48 690 ₽
|
7 521 ₽
|
3 674 ₽
|
1 208 ₽
|
121 ₽
|
183 ₽
|
77 825 ₽
|
7
|
Афины
|
14 647 ₽
|
42 990 ₽
|
15 438 ₽
|
3 434 ₽
|
1 576 ₽
|
363 ₽
|
253 ₽
|
78 701 ₽
|
8
|
Милан
|
12 469 ₽
|
39 981 ₽
|
14 251 ₽
|
10 418 ₽
|
1 695 ₽
|
505 ₽
|
292 ₽
|
79 611 ₽
|
9
|
Родос
|
17 757 ₽
|
45 622 ₽
|
11 480 ₽
|
3 938 ₽
|
1 236 ₽
|
262 ₽
|
194 ₽
|
80 489 ₽
|
10
|
Лисабон
|
17 757 ₽
|
43 841 ₽
|
12 667 ₽
|
4 543 ₽
|
1 454 ₽
|
515 ₽
|
151 ₽
|
80 928 ₽
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