Где дешево отдохнуть этим летом

Для тех, кто еще планирует свои летние каникулы и желает сэкономить, эксперты турбизнеса проанализировали стоимость перелетов, проживания и развлечений на различных популярных направлениях Европы, и нашли самые бюджетные места для отдыха в этом сезоне.

Туристический поисковик KAYAK.ru рассчитал формулу отдыха для предстоящего жаркого сезона, учтя все расходы путешественников на недельный отпуск в Европе – начиная от авиабилетов и номера в хорошем отеле до цен на местные товары, продукты, сувениры и развлечения.

Самым выгодным направлением для отдыха в Европе оказалась Прага. Недельные каникулы в чешской столице обойдутся в 56351 рубль. На втором месте рейтинга расположился греческий город Салоники – на каникулы тут придется потратить 65355 рублей. Замыкает тройку лидеров испанская Валенсия. Семидневный отдых в этой провинции на берегу моря эксперты оценили в 65912 рублей.

В топ-10 также вошли Берлин, Мюнхен, Ларнака, Афины, Милан, Родос и Лисабон. Примечтально, столица Португалии ранее считалась одним из самых дорогих европейский направлений, в первую очередь из-за расстояния и высоких цен на авиабилеты, причем на стыковочные рейсы. Однако этим летом на побережье Атлантического океана были организованы прямые перелеты из Москвы, что автоматически сделало направление очень привлекательным для россиян.