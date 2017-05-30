Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот
Теперь весь модный мир восхищается тем, как удачно первая леди умеет подбирать наряды и комбинировать цвета. Наконец-то дизайнеры поняли, что ошиблись, бойкотируя супругу Трампа. "Они начали видеть в ней красивую женщину, которая вышла замуж за президента, и осознали, что одевать ее – большая честь", – цитирует Page Six стилиста Филиппа Блоха.
По словам экспертов, теперь дизайнеры каждый день посылают Мелании пакеты с одеждой и обувью и она придирчиво рассматривает вещи, решая, что оставить себе, а что – вернуть обратно. Специалисты подчеркивают, что первой леди не нужны советы кутюрье или эксклюзивный пошив нарядов.
"Она не нуждается в моде. Она может купить наряд с прилавка магазина и он будет идеально на ней сидеть. Она просто знает свой размер и то, что ей идет", – добавляет Блох.
Напомним, после победы президента Дональда Трампа на выборах многие дизайнеры устроили политический бойкот, отказавшись одевать первую леди. В их числе такие бренды, как Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen, Christian Siriano и Sophie Theallet.
Однако Мелания не растерялась и стала умело пользоваться услугами тех, кто от нее не отвернулся. Сейчас первая леди в основном носит наряд марки Dolce & Gabbana, Michael Kors и Ralph Lauren.
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