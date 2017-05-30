Мелания Трамп мстит дизайнерам за бойкот

Похоже, многие дизайнеры, отказавшиеся одевать первую леди США, теперь горько жалеют об этом. По мнению американских СМИ, Мелания Трамп своим безупречным стилем отомстила им всем, доказав, что может выглядеть бесподобно в любой одежде.

Теперь весь модный мир восхищается тем, как удачно первая леди умеет подбирать наряды и комбинировать цвета. Наконец-то дизайнеры поняли, что ошиблись, бойкотируя супругу Трампа. "Они начали видеть в ней красивую женщину, которая вышла замуж за президента, и осознали, что одевать ее – большая честь", – цитирует Page Six стилиста Филиппа Блоха.

По словам экспертов, теперь дизайнеры каждый день посылают Мелании пакеты с одеждой и обувью и она придирчиво рассматривает вещи, решая, что оставить себе, а что – вернуть обратно. Специалисты подчеркивают, что первой леди не нужны советы кутюрье или эксклюзивный пошив нарядов.

Love helping my caring husband as the 45th president he is to working very hard. �������� #melaniatrump #iamyourfirstlady #donaldtrump #trump Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Апр 14 2017 в 7:18 PDT

"Она не нуждается в моде. Она может купить наряд с прилавка магазина и он будет идеально на ней сидеть. Она просто знает свой размер и то, что ей идет", – добавляет Блох.

We are having a wonderful time at the annual Easter Egg Roll, I worked extremely hard on it. �� �� �� Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Апр 17 2017 в 11:20 PDT

Напомним, после победы президента Дональда Трампа на выборах многие дизайнеры устроили политический бойкот, отказавшись одевать первую леди. В их числе такие бренды, как Tom Ford, Marc Jacobs, Zac Posen, Christian Siriano и Sophie Theallet.

I will stop obesity in it's tracks. No child will have to suffer any longer. #iamyourfirstlady #melaniatrump #donaldtrump #trump2016 #election Публикация от Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Ноя 17 2016 в 8:11 PST

Однако Мелания не растерялась и стала умело пользоваться услугами тех, кто от нее не отвернулся. Сейчас первая леди в основном носит наряд марки Dolce & Gabbana, Michael Kors и Ralph Lauren.

