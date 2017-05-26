Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Звездные отпрыски простились со школой
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Lifestyle

Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Ростуризм предупредил россиян о высоком уровне террористической угрозы в Великобритании. Путешественникам рекомендуется перенести запланированную поездку, а при отсутствии такой возможности – соблюдать максимальную осторожность.
прочитано 131 раз

Об этом сообщает портал федерального агентства. "Туристам, которые уже находятся в Соединенном Королевстве, рекомендуется (...) быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий", – говорится в публикации на сайте.

ПО ТЕМЕ

Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере

Почему Западу придется привыкать к терактам

Ранее российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях на территории Великобритании. Это связано с недавним сообщением главы правительства Британии Терезы Мэй о критическом уровне террористической угрозы в стране.

Днем 22 марта на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента произошел теракт. Автомобиль наехал на толпу людей, а возле здания парламента его остановил полицейский. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка несколько ударов ножом, после чего был застрелен другим сотрудником полиции.

В результате случившегося погибли пять человек, еще 40 были тяжело ранены. Правительство Великобритании признало случившееся терактом. Позднее запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за трагедию.

Спустя два месяца, 22 мая, на Манчестер Арене прогремел взрыв. Теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде унес жизни по меньшей мере 22 человек, более 120 – пострадали. Как сообщили британские СМИ, среди погибших есть женщины и дети, одной из опознанных жертв трагедии было всего лишь восемь. 

Фото: Dan Kitwood/Gettyimages.ru

Автор: Андрей Петрунян26 мая 2017, 11:01

комментарии

Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

В жизни супругов произошли большие изменения
Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду

Футболист уже воспитывает шестилетнего Криштиану-младшего, рожденного суррогатной матерью
Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина выразила свою просьбу в Сети

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Звездные отпрыски простились со школой
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru