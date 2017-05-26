Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию

Ростуризм предупредил россиян о высоком уровне террористической угрозы в Великобритании. Путешественникам рекомендуется перенести запланированную поездку, а при отсутствии такой возможности – соблюдать максимальную осторожность.

Об этом сообщает портал федерального агентства. "Туристам, которые уже находятся в Соединенном Королевстве, рекомендуется (...) быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий", – говорится в публикации на сайте.

Ранее российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от участия в массовых мероприятиях на территории Великобритании. Это связано с недавним сообщением главы правительства Британии Терезы Мэй о критическом уровне террористической угрозы в стране.

Днем 22 марта на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента произошел теракт. Автомобиль наехал на толпу людей, а возле здания парламента его остановил полицейский. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка несколько ударов ножом, после чего был застрелен другим сотрудником полиции.

В результате случившегося погибли пять человек, еще 40 были тяжело ранены. Правительство Великобритании признало случившееся терактом. Позднее запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за трагедию.

Спустя два месяца, 22 мая, на Манчестер Арене прогремел взрыв. Теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде унес жизни по меньшей мере 22 человек, более 120 – пострадали. Как сообщили британские СМИ, среди погибших есть женщины и дети, одной из опознанных жертв трагедии было всего лишь восемь.