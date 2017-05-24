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Происшествия

Арестован пятый фигурант дела о взрыве в Манчестере

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В городе Уиган в 27 километрах от Манчестера полиция задержала пятого подозреваемого в деле о теракте на стадионе в Манчестере, передает "Газета.ru". Сообщается, что в момент ареста у мужчины был при себе некий пакет. Правоохранители проводят анализ его содержимого. Отметим, ранее британские полицейские объявили, что подорвавшийся на концерте смертник действовал не один, за ним стояла целая террористическая цепь. Теракт унес жизни 22 человек.

24 мая 2017, 21:21

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