Почему Западу придется привыкать к терактам

Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до максимального "критического". Что, по сути означает: новые акции боевиков на территории страны неизбежны, пояснила подданным Ее Величества Тереза Мэй.

За гибелью на концерте в Манчестере двадцати двух подростков последовала традиционная череда мероприятий. Собирались митинги, звучали правильные слова об "атаке на все человечество, отключалась подсветка памятников и исторических зданий. Политики были очень заняты – но, к сожалению, прежде всего тем, как они выглядят на телеэкране, отметил в интервью Dni.Ru ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов.

"Причина, прежде всего, в особенностях европейской политической элиты. Обратите внимание, как Би-Би-Си откомментировала: цели и задачи Терезы Мэй – позиционировать себя в качестве сильного лидера. То есть – не быть сильным, истинным лидером, который может упреждать угрозы и справляться с ними, а "позиционировать" – ввиду того, что скоро будут парламентские выборы и партии Мэй надо набрать подавляющее большинство голосов. Все сводится к тому, что лидеры именно позиционируют себя, а не делают реальные шаги. Отсюда и все эти провалы", – убежден Крылов.

Эксперт подчеркнул, что нынешние западные элиты не способны к сотрудничеству с теми реальными антитеррористическим силами, которые могут действовать эффективно. Это, прежде всего, Россия, Иран и, конечно, Сирия, которая у них до сих пор находится в черном списке.

Кажется, давно все должны были понять – да и практика показала: одна страна или даже несколько союзных государств не в состоянии обуздать международный террор. Однако Запад, судя по всему, до сих пор пребывает в убеждении, что созданное им некогда орудие, направленное против СССР, будет действовать избирательно против России. И заблуждение это никак не рассеется, несмотря на целую череду трагедий, потрясших Европу в последние несколько лет.

Понятно, что спецслужбы Великобритании и стран ЕС не афишируют свои методы работы и не разглашают деталей расследования – это обычная практика. Но, как сказано, судить надо по плодам. А плоды-то хилы и неприглядны. Теракт в Ницце и первая реакция: "Ой, мы же за ним следили!" Стрельба в Париже за день до выборов: "Да, стрелявший был фигурантом антитеррористического расследования". И вот – взрыв в Манчестере и новые откровения спецслужб. Оказывается, смертник – гражданин Великобритании арабского происхождения – только вернулся из поездки в Ливию. "Полиция пытается установить, мог ли Салман Абеди проходить подготовку в ливийском лагере боевиков", – пишет лондонская The Times.

Да не стоит тратить время. Ясно же, что Салман ездил в Триполи покушать дешевых апельсинов. Видимо, переел – вернулся в Англию и подорвался. Унеся с собой десятки молодых жизней.

Запад не только заложил основу международных террористических организаций, но и создал позже отличный плацдарм для воплощения в жизнь мечты каждого радикального исламиста – халифата. Для чего понадобилось всего лишь – под надуманным предлогом свергнуть власть Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии (куда ездил тренироваться человек-бомба Абеди), устроить заварушки в Алжире, Египте и еще паре соседних стран, отметил Александр Крылов.

А виновата во всем, оказывается, Россия. С которой ну никак нельзя сотрудничать в деле борьбы с террором, ведь она сама и есть "мировое зло". И, кстати, после того, как власти столько лет подряд вдалбливали эту "прописную истину" в головы европейцев и американцев, граждане просто не поймут, если та же Мэй или Дональд Трамп неожиданно подружатся с Москвой. Поэтому западная коалиция будет, как и раньше, ставить палки в колеса российским войскам в Сирии, пока эти граждане гибнут под колесами взбесившихся грузовиков и от взрывов на концертах.

