55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой

Супруга президента Украины Марина Порошенко попробовала себя в новом качестве, чем немало удивила общественность. Первая леди страны запустила авторскую программу "В ритме спорта". Передача будет выходить в эфир в течение месяца.

Первый выпуск программы от 15 мая вызвал целую волну обсуждений как среди простых обывателей, так и истинных гуру спорта. Несложные комплексы упражнений в исполнении Марины уже стали объектом критики ведущих фитнес-тренеров Украины.

"Это был не комплекс, а обрывки из серии, для достижения результата таких занятий мало. Хотя жена президента делала зарядку довольно профессионально – видно, что у человека есть подготовительная база", – поделилась тренер по пилатесу Ирина Нецора с корреспондентами украинского издания "Вести".

К слову, Марина Порошенко никогда не пыталась построить спортивную карьеру. В свое время супруга будущего президента окончила Киевский медицинский институт, после чего защитила первую в истории независимой Украины кандидатскую диссертацию.

Получив статус кандидата медицинских наук, Порошенко устроилась на работу в кардиологическое отделение Октябрьской клинической больницы, где впоследствии трудилась более десяти лет.

Несмотря на то что фитнес-тренер сравнила подобранный Мариной комплекс упражнений с "физкультурой в школе", зрителей восхитила превосходная физическая форма 55-летней женщины. Порошенко продемонстрировала потрясающую выносливость, показав зрителям правильное выполнение упражнения "планка", а также представила целый комплекс нагрузки с гантелями.