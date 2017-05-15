55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой
Первый выпуск программы от 15 мая вызвал целую волну обсуждений как среди простых обывателей, так и истинных гуру спорта. Несложные комплексы упражнений в исполнении Марины уже стали объектом критики ведущих фитнес-тренеров Украины.
"Это был не комплекс, а обрывки из серии, для достижения результата таких занятий мало. Хотя жена президента делала зарядку довольно профессионально – видно, что у человека есть подготовительная база", – поделилась тренер по пилатесу Ирина Нецора с корреспондентами украинского издания "Вести".
К слову, Марина Порошенко никогда не пыталась построить спортивную карьеру. В свое время супруга будущего президента окончила Киевский медицинский институт, после чего защитила первую в истории независимой Украины кандидатскую диссертацию.
Получив статус кандидата медицинских наук, Порошенко устроилась на работу в кардиологическое отделение Октябрьской клинической больницы, где впоследствии трудилась более десяти лет.
Несмотря на то что фитнес-тренер сравнила подобранный Мариной комплекс упражнений с "физкультурой в школе", зрителей восхитила превосходная физическая форма 55-летней женщины. Порошенко продемонстрировала потрясающую выносливость, показав зрителям правильное выполнение упражнения "планка", а также представила целый комплекс нагрузки с гантелями.
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