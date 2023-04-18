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Вторник 18 апреля

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Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком

Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком
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Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.

Профессии стюардессы или летчика всегда заставляли многих мечтать о себе. Те, кому посчастливилось попасть на эту должность, становились буквально небожителями.

Именно поэтому так много фильмов было снято о представителях профессий, связанных с покорением неба. Красота, смекалка и, разумеется, смелость – вот те качества, ради которых зрители десятилетиями бежали к экрану своих телевизоров.

Настал черед проверить ваши знания: сможете ли вы угадать советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком? Давайте приступим!


18 апреля 2023, 02:17
Фото: кадр из к/ф "Мимино"
Дни.ру✓ Надежный источник

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Лариса Долина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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