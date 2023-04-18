Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком

Профессии стюардессы или летчика всегда заставляли многих мечтать о себе. Те, кому посчастливилось попасть на эту должность, становились буквально небожителями.
Именно поэтому так много фильмов было снято о представителях профессий, связанных с покорением неба. Красота, смекалка и, разумеется, смелость – вот те качества, ради которых зрители десятилетиями бежали к экрану своих телевизоров.
Настал черед проверить ваши знания: сможете ли вы угадать советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком? Давайте приступим!