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Кино
Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке

Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке

Освежите знания фильмов.
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Насколько хорошо вы помните советские фильмы? Проверьте свои знания, благодаря увлекательному тесту, в котором вам предлагается необычное задание. На картинках представлены кадры из разных кинолент – к их созданию приложил руку мастер комедий Леонид Гайдай.

В фильмах показаны кошки – живые, глиняные, с разными глазами, добрые и агрессивные. Это важные акценты в кино Гайдая, но так ли они запоминаются зрителю? Проверьте себя. На выбор предлагаются варианты ответов – "Иван Васильевич меняет профессию"; "Бриллиантовая рука"; "Опасно для жизни!"; "12 стульев"; "Самогонщики"; "Операция "Ы" и многие другие.

Кошка. Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Автор: 12 марта 2023, 22:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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