Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Градоначальник поблагодарил военных.



Силами противовоздушной обороны пресечена очередная попытка прорыва беспилотного летательного аппарата к Москве. Дрон уничтожен рядом с подмосковными Люберцами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место уничтожения беспилотника прибыли сотрудники экстренных служб.

"Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – подчеркнул Собянин.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотники в Рузском и Можайском районах Московской области, а также в окрестностях Красногорска и Часцов. Пострадавших в результате инцидентов нет.