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Пятница 1 сентября

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Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами
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Градоначальник поблагодарил военных.

Силами противовоздушной обороны пресечена очередная попытка прорыва беспилотного летательного аппарата к Москве. Дрон уничтожен рядом с подмосковными Люберцами, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На место уничтожения беспилотника прибыли сотрудники экстренных служб.

"Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" – подчеркнул Собянин.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотники в Рузском и Можайском районах Московской области, а также в окрестностях Красногорска и Часцов. Пострадавших в результате инцидентов нет.

1 сентября 2023, 08:58
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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