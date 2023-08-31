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Четверг 31 августа

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Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
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Пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны утром 31 августа уничтожили летевший к Москве беспилотный аппарата. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его информации, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Мэр Москвы накануне заявил об уничтожении дрона в Рузском районе. В ночь на понедельник силы ПВО сбили беспилотник в районе подмосковных Люберец.

На прошлой неделе дроны уничтожили в Можайском районе Московской области, окрестностях Красногорска и Часцов.

31 августа 2023, 09:35
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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