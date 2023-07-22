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Суббота 22 июля

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Городские службы работают на месте аварии в ТЦ "Времена года"

Городские службы работают на месте аварии в ТЦ "Времена года"
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В крупном торговом центре на западе Москвы пострадали люди.

В шестиэтажном здании на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла 22 июля в ТЦ "Времена года". Экстренные службы оперативно выехали на помощь пострадавшим от кипятка и пара.

Погибли четыре человека. Соболезнования родным и близким выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", – подчеркнул градоначальник.

Несколько человек оказались заблокированы — не смогли сразу выбраться в безопасное пространство. Как сообщили СМИ, люди массово получили ожоги и обратились к медикам. Согласно предварительной информации, пятерым потребовалась экстренная госпитализация. Также есть данные о погибших.

АГН "Москва" пишет о работе городских служб на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия вытекания горячей воды. Вокруг ТЦ "Времена года" ажиотаж — специалисты в сфере городского хозяйства задействованы для оперативной стабилизации обстановки.

22 июля 2023, 17:44
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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