В Саратове два подростка выпали из окна

Дети сорвались с высоты пятого этажа.

Трагедия произошла в Саратове. Как сообщает VSE42.RU, в ночь на 21 июня подростки находились на праздновании дня рождения своей знакомой.

В районе трех часов ночи дети решили посидеть на подоконнике с внешней стороны окна, где была конструкция для цветов. Она не выдержала вес подростков, и они сорвались вниз. Как сообщает ОСН, пострадавших отвезли в больницу.

На вечеринке также присутствовали гости в возрасте от 16 до 24 лет. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", 24-летний молодой человек и покупал алкоголь для компании.