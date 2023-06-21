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Среда 21 июня

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В Саратове два подростка выпали из окна

В Саратове два подростка выпали из окна
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Дети сорвались с высоты пятого этажа.

Трагедия произошла в Саратове. Как сообщает VSE42.RU, в ночь на 21 июня подростки находились на праздновании дня рождения своей знакомой.

В районе трех часов ночи дети решили посидеть на подоконнике с внешней стороны окна, где была конструкция для цветов. Она не выдержала вес подростков, и они сорвались вниз. Как сообщает ОСН, пострадавших отвезли в больницу.

На вечеринке также присутствовали гости в возрасте от 16 до 24 лет. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", 24-летний молодой человек и покупал алкоголь для компании.

21 июня 2023, 17:26
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
VSE42.ru✓ Надежный источник

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