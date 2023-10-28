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Пятница 27 октября

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Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов

Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов
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Стало известно, каким образом мошенники наживаются на россиянах. Объявлено четыре метода преступников.

В стремлении к быстрому обогащению не все люди используют легальные способы заработать. Аферисты заинтересованы в получении средств со счетов россиян. Телеканал "360" передает, что раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов.

Во-первых, мошенники прикрываются порядочными людьми и запрашивают у потенциальных жертв коды из СМС и уведомлений, а также пароли. Увы, порой доверчивые граждане РФ даже ни о чем не подозревают.

Во-вторых, преступники распространяют шпионские программы, которые люди устанавливают на смартфоны и другие гаджеты. Специальные приложения "воруют" данные для входа в банк, что позволяет мошенникам красть деньги с минимальными усилиями.

В-третьих, аферисты взламывают страницы жертвы в соцсетях. А затем они выманивают доступ к банку потерпевшего через его близкое окружение.

И последний, более редкий прием, это подделка документов. Как передает сайт VSE42.RU, злоумышленники делают фальшивые паспорта и доверенности, с которыми приходят в банк за деньгами по вкладам.

Портал RT напоминает, что жертвам финансовых махинаций не стоит сидеть сложа руки. Хотя избежать неприятной ситуации такого рода все же проще, чем ее справедливо разрешить.

28 октября 2023, 00:03
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Около полумиллиона: на что ушли выделенные Пугачевой на похороны Моисеева деньги

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