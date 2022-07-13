ФСБ обезвредила и задержала опасного националиста в Волгограде

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Волгограда, чьи действия могли привести к большой трагедии. Дома он хранил целый арсенал губительных приспособлений, которые выявили сотрудники ФСБ.
Как передает RT, задержанный разделял идеи националистического характера. А телеканал "360" отмечает, что оперативники обнаружили на его жилплощади два флага со свастикой.
Представители ФСБ изъяли три кг тротила, взрывчатые устройства, патроны, несколько видов оружия. Оказавшись в западне, опасный националист попытался избавиться от улик, но его план с треском провалился. Теперь мужчине светит большой срок, свою вину он признал.