Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом

"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом

На прошлой неделе Эдвард Бил стал виновником ДТП. Пострадавшая от действий блогера Мария Артемова все еще без сознания.
прочитано 329 раз

В прошлый четверг Мария Артемова попала в реанимацию. 40-летняя женщина была за рулем автомобиля Volkswagen и стала невольной участницей громкого ДТП. До сих пор женщина остается в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Адвокат Артемовой рассказал, что у нее диагностированы разрывы внутренних органов, а также переломы конечностей. Врачи запрещают куда-либо транспортировать пациентку и никаких прогнозов пока не дают, подозревая, что у нее также могут быть проблемы с позвоночником. Сам Эдвард Бил в это время находится под домашним арестом.

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Оказалось, что на данный момент Артемова даже не признана потерпевшей. Об этом ее адвокат сообщил телеграм-каналу LIFE SHOT. Юрист планирует обжаловать меру наказания для блогера, ставшего виновником аварии. Он также подчеркнул, что потерпевшая сторона рассмотрит возможность возмещения ущерба, предложенную Билом. Эти деньги действительно нужны для восстановления здоровья Артемовой. Врачи уже предполагают, что ее лечение будет длительным и потребует много финансовых вложений. Однако о каких именно суммах идет речь, пока неизвестно.

25-летний блогер сейчас находится у себя дома, на него наложены определенные ограничения. До 1 июня Эдвард Бил не может садиться за руль и пользоваться Интернетом, его пребывание дома контролируется с помощью GPS-трекера.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 5 апреля 2021, 17:24 Источник: Телеграм, Life Shot

комментарии

Ответить:

Гость672912
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Василий
Скотина! Ему надо пожизненно дать!!!!
Жалко, что эту тварь четвертовать нельзя!
Василий
Пожаловаться Ответить
Скотина! Ему надо пожизненно дать!!!!
1

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