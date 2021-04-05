Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву

Вылетевший из Казани в Стамбуле самолет был вынужден экстренно сесть в российской столице. Сообщается, что у него не убралось шасси.
Известно, что самолету пришлось кружить в небе над Шереметьево на протяжении какого-то времени. Аэропорт готов оказать обслуживание лайнеру, сообщает РИА ФАН.
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