На севере Москвы в квартире произошел взрыв

Экстренные службы зафиксировали сообщение о взрыве в жилом помещении. Известно, что инцидент произошел на севере российской столицы.
В результате случившегося в квартире выбило стекла. Никто не пострадал, передает телеканал "360".
Экстренные службы зафиксировали сообщение о взрыве в жилом помещении. Известно, что инцидент произошел на севере российской столицы.
В результате случившегося в квартире выбило стекла. Никто не пострадал, передает телеканал "360".
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