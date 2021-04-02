В Вашингтоне у Капитолия произошла стрельба

В Вашингтоне происходят тревожные события. По данным, распространяющимся в прессе, у Капитолия произошла стрельба.
Кроме того, сообщается, что неизвестный протаранил автомобиль на КПП. В результате этого, по последним данным, пострадали три человека. Данные события могут быть связаны между собой. Так или иначе, сейчас Капитолий закрыт на вход и выход.
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