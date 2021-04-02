На севере Москвы из-за короткого замыкания частично обвалился грунт

В прессе появились дынные об инциденте, который случился на севере российской столицы. Уточняется, что из-за короткого замыкания произошел частичный обвал грунта.
По информации "Вечерняя Москва", никто не пострадал. Сейчас место инцидента огородили.
В прессе появились дынные об инциденте, который случился на севере российской столицы. Уточняется, что из-за короткого замыкания произошел частичный обвал грунта.
По информации "Вечерняя Москва", никто не пострадал. Сейчас место инцидента огородили.
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