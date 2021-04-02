В Москве на рабочего упало дерево при уборке снега

В российской столице приключился инцидент с чернорабочим. Уточняется, что при уборке снега на мужчину упало дерева.
По данным РИА Новости, пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Кроме того, известно, что при падении дерева была повреждена припаркованная рядом машина.
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