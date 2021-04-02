В центре Москвы загорелось здание

В центре российской столицы загорелось здание. Инцидент произошел у метро "Парк культуры".
Очевидцы сообщили о появлении густого дыма над построением. На месте работают сотрудники экстренных служб. сообщает РИА Новости.
В центре российской столицы загорелось здание. Инцидент произошел у метро "Парк культуры".
Очевидцы сообщили о появлении густого дыма над построением. На месте работают сотрудники экстренных служб. сообщает РИА Новости.
Певица потерялась в пространстве
Музыкант требует с родственника многомиллионный займ
Артистка вне себя от радости
Гарафутдинова не претендует на наследство кутюрье
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
как вам Моргенштерн ?
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
Розовая пантера это Бузова
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш