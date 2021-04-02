Есть жертвы: пассажирский поезд сошел с рельсов в тоннеле

При въезде в горный туннель на Тайване с рельсов сошел пассажирский поезд, передает Life.ru. Сообщается о нескольких жертвах и о десятках пострадавших. Местные СМИ рассказывают о по меньшей мере 40 погибших. По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, которая занималась расчисткой железнодорожного полотна от камней.
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