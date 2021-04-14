В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика под видом воды

В российской столице произошла ужасающая история, которая распространяется в СМИ. Утверждается, что посетительнице кафе под видом воды продали антисептик в бутылки.
Гражданка сделала глоток из тары, после чего была госпитализирована с отравлением. По факту случившегося открыли уголовное производство.
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Я форум развалил. Спасибо мне.