В Москве возбудили уголовное дело после продажи в кафе антисептика под видом воды

В российской столице произошла ужасающая история, которая распространяется в СМИ. Утверждается, что посетительнице кафе под видом воды продали антисептик в бутылки.

Гражданка сделала глоток из тары, после чего была госпитализирована с отравлением. По факту случившегося открыли уголовное производство.