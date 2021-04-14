При пожаре в квартире в Москве пострадали дети

Сообщение о серьезном инциденте зафиксировано в российской столице. Известно, что в одном из жилых домов загорелась квартира.
В результате случившегося пострадали несколько человек, в их числе дети. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить экспертам, сообщает телеканал "360".
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