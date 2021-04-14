Умер знаменитый российский писатель

В прессе появились данные о смерти писателя Александра Анненского. Известно, что драматург не дожил до своего 72-летия.
Причины случившегося на данный момент не уточняются, передает Москва 24. Стоит отметить, что на счету Анненского множество книг, статей и различных репортажей.
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