В московском фитнес-клубе убили мужчину

В российской столице было совершено тяжкое преступление. По данным прессы, в фитнес-клубе убили мужчину.
В этот момент, как стало известно, гражданин занимался на тренажере. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.
В российской столице было совершено тяжкое преступление. По данным прессы, в фитнес-клубе убили мужчину.
В этот момент, как стало известно, гражданин занимался на тренажере. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника.
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