Хотели вырезать органы: британец вышел из комы за несколько часов до операции

В городе Лик в центральной части Британии произошло необычное происшествие. В марте 2021 года в ДТП попал 18-летний местный житель. Молодой человек впал в кому после множества операций. Прошло несколько дней и врачи констатировали смерть ствола мозга.

Они рассказали родственникам парня, что помочь ему уже невозможно – больной просто никогда не очнется. Единственное, что можно сделать в такой ситуации – пожертвовать органы молодого человека тем, кто в них нуждается. Убитая горем семья дала свое согласие.

Все это время родные были рядом с лежавшим без сознания молодым человеком. За несколько часов до запланированной операции по изъятию органов его сестра заметила, что юноша самостоятельно вдохнул, передает сайт VSE42.RU. К 1 апреля он начал двигаться, реагировать на раздражители, шевелить ртом и поворачивать голову. Теперь семья собирает деньги на реабилитацию чудом очнувшегося парня.