У расчлененного Энди Картрайта нашли прижизненную травму

Скандальная история расчленения рэпера Энди Картрайта собственной женой Мариной Кохал в Санкт-Петербурге получила свое продолжение. Адвокат семьи музыканта рассказал об обнаружении прижизненной травмы живота у погибшего, что может свидетельствовать о его насильственной смерти, передает Пятый канал. Напомним, ранее его супруга признавалась в расчленении тела Александра Юшко, однако настаивала, что погиб он от передозировки запрещенных веществ. Подтвердить или опровергнуть эту версию оказалось крайне не просто из-за манипуляций, которые она проделала с останками.