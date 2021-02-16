У расчлененного Энди Картрайта нашли прижизненную травму

Скандальная история расчленения рэпера Энди Картрайта собственной женой Мариной Кохал в Санкт-Петербурге получила свое продолжение. Адвокат семьи музыканта рассказал об обнаружении прижизненной травмы живота у погибшего, что может свидетельствовать о его насильственной смерти, передает Пятый канал. Напомним, ранее его супруга признавалась в расчленении тела Александра Юшко, однако настаивала, что погиб он от передозировки запрещенных веществ. Подтвердить или опровергнуть эту версию оказалось крайне не просто из-за манипуляций, которые она проделала с останками.
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