Омич избил пожилого отца молотком по голове и закопал заживо за просьбу выпить

Житель деревни Озерки, что в Омской области, сурово убил своего пожилого отца за просьбу выпить. 80-летний мужчина был практически похоронен заживо.

В региональном управлении СК России сообщили, что перед этим сын избил отца по голове молотком, а также деревянной палкой. Подумав, что его жертва скончалась, изувер завернул тело в одеяло и закопал его под снегом. При этом он сообщил родным и близким о смерти мужчины, добавив, что он его похоронил, пишет РИА ФАН.

Однако обнаружившие тело полицейские пришли к неожиданному выводу. Выяснилось, что на момент погребения под снегом пенсионер был ещё жив, а умер он от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



