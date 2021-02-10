Житель Ижевска зарезал соседку и сжег ее квартиру из-за замечания о курении

Житель Ижевска жестоко расправился со своей пожилой соседкой, которая сделала ему замечание о курении в подъезде. 45-летний мужчина зарезал её ножом и поджёг её квартиру.

Инцидент произошёл в январе 2019 года, но широкую огласку получил лишь сейчас. После распития алкоголя преступник вышел на лестничную площадку и закурил, на что 72-летняя пенсионерка сделала ему замечание. В ответ он достал нож и нанёс ей несколько ударов, а затем затащил тело в её квартиру и поджёг в попытке замести следы. Тем не менее, мужчина был задержан. Суд приговорил его к почти девяти годам лишения свободы, сообщает телеканал "360".