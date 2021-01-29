Упавший смартфон убил 12-летнего сына российской блогерши

Упавший в воду смартфон стал причиной смерти 12-летнего сына российской блогерши Анастасии Сосновской. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Мальчик решил принять ванну со смартфоном, поставив его на зарядку. В какой-то момент аппарат упал в воду. Ребёнок успел достать его и бросить на пол, но было слишком поздно – он получил удар током. По словам Сосновской, её сына пытались реанимировать в течение 40 минут, однако спасти его не удалось, сообщает телеканал "360".
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