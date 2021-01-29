В Австрии после взрыва обрушился дом

В многоэтажном жилом здании на одной из улиц коммуны Лангенцерсдорф на востоке Австрии прогремел взрыв, передает РИА ФАН. В результате несколько этажей здания обрушились. На место прибыли экстренные службы. Ведется разбор завалов, под обломками ищут людей.
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