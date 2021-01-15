На западе Москвы загорелся жилой дом

В многоэтажном жилом доме на улице Берзарина на западе Москвы произошел пожар, передает Life.ru. Очевидцы сообщают о сильном задымлении на лестничных клетках. Прибывшим на место спасателям пришлось применять спецтехнику для того, чтобы достать людей с верхних этажей.
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