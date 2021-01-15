КамАЗ столкнулся с летящим вертолетом

Во время 12-го, финального, этапа гонки "Дакар" КамАЗ под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с летящим над ним вертолетом, передает Пятый канал. Инцидент попал на видео. На записи видно, как грузовик подлетает на кочке как на трамплине и своей крышей ударяется по лыжам вертолета организаторов. К счастью, к серьезным последствиям подобное столкновение не привело.
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