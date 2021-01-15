Москвичка хранила скелет своего сына в квартире и замотала труп сожителя в шторы

У подъезда одной из московских многоэтажек обнаружили труп мужчины, зашитый в шторы. Соседи умершего сообщили, что тело вытащила на улицу его сожительница.
Поначалу жители приняли находку за старый ковёр, но потом кто-то из них заметил под тканью человека. При этом к шторам были также прикреплены перчатки, а сверху всё это было обвязано лентой. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, а те – полицию.
Выяснилось, что семья умершего жила очень бедно: по словам соседей, её члены не могли даже оплатить электричество в квартире. Позже в доме сожительницы пенсионера обнаружили скелет её собственного сына. Женщину направили на лечение в психиатрическую больницу, сообщает Vse42.ru.
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