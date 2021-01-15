В Подмосковье мужчина сообщил о преступлении и обстрелял приехавших полицейских из ружья

В подмосковном Пушино мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы готовящемся преступлении, а затем обстрелял из ружья приехавших к нему правоохранителей. Следователи начали проверку по факту происшествия.
Когда полицейские пришли в дом к информатору, тот открыл по ним огонь сквозь дверь. В результате инцидента никто не пострадал, но мотивы преступника остаются неизвестными. Стражи порядка выясняют, имелось ли у стрелка разрешение на оружие, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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