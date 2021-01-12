Украинец пытался прорваться в Крым

Водитель внедорожника Nissan X-Trail дважды попытался протаранить выездной шлагбаум на пограничном пункте пропуска на российско-украинской границе при въезде в Крым. За рулем находился 29-летний житель Запорожья, передает URA.Ru. Объяснить мотивы своих действий он не смог. Мужчина задержан.
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