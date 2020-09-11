При обрушении потолка во время ремонта в Москве пострадали люди

В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что при ремонте в одной из квартир обрушился потолок.
В результате случившегося пострадали несколько человек. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Пятый канал".
В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что при ремонте в одной из квартир обрушился потолок.
В результате случившегося пострадали несколько человек. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет "Пятый канал".
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