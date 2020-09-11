Скончался ветеран игры "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Умер участник "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Уточняется, что ветеран игры не дожил до своего 65-летия.
Коллеги по цеху соболезнуют утрате родных интеллектуала, передает Москва 24. Стоит отметить, что впервые Смирнов появился в передаче в 1988 году.
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