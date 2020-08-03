В Москве водитель открыл стрельбу после конфликта с таксистом

Днем 3 августа на одной из дорог в Москве произошел конфликт между таксистом и водителем Opel, передает сайт VSE42.RU. Последний в ходе перебранки достал газовый пистолет, выстрелил, а затем поспешил удалиться. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, полиция проводит проверку.