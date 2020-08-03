В жилом доме в Москве вспыхнул газ

Газ из трубы, идущей вдоль фасада одного из жилых домов на юге Москвы, загорелся, передает Life.ru. Подача топлива была перекрыта, пламя исчезло. На месте ЧП работают экстренные службы. Очевидцы сняли происходящее на видео. Сообщается, что из дома были эвакуированы свыше 80 человек.
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