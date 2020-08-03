Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта

Жену Энди Картрайта Марину защищают несколько адвокатов, один из них известен многим по делу Олега Соколова, который, согласно следствию, тоже расчленил человека – аспирантку Анастасию Ещенко. Сергей Лукьянов уже появился в суде и готов представлять интересы своей подопечной.
Меру пресечения Кохал изберет Смольнинский районный суд. Многие не сомневаются, что женщину отправят под арест. Даже время, которое она там проведет, вероятно, не станет сюрпризом – два месяца.
Напомним, Марина Кохал – главная подозреваемая в убийстве Энди Картрайта. Женщина утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиками. Она решила расчленить и избавиться от тела якобы из благородных побуждений – она не хотела, чтобы у рэпера была плохая репутация. Если бы его хватились, то Марина сказала бы, что Энди пропал.
Стоит отметить, что судмедэксперты не обнаружили в крови Картрайта наркотиков, поэтому в смерть от запрещенных веществ мало кто верит. Друзья рэпера уверяют, что Энди не употреблял ничего такого.
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