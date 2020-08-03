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Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта

Энди Картрайт. Фото: instagram.com/kkkartrait
В Санкт-Петербурге проходит заседание по делу Марины Кохал, которая расчленила своего возлюбленного, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Женщине изберут меру пресечения.
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Жену Энди Картрайта Марину защищают несколько адвокатов, один из них известен многим по делу Олега Соколова, который, согласно следствию, тоже расчленил человека – аспирантку Анастасию Ещенко. Сергей Лукьянов уже появился в суде и готов представлять интересы своей подопечной.

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Сюжеты Громкие убийства

Меру пресечения Кохал изберет Смольнинский районный суд. Многие не сомневаются, что женщину отправят под арест. Даже время, которое она там проведет, вероятно, не станет сюрпризом – два месяца.

Напомним, Марина Кохал – главная подозреваемая в убийстве Энди Картрайта. Женщина утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиками. Она решила расчленить и избавиться от тела якобы из благородных побуждений – она не хотела, чтобы у рэпера была плохая репутация. Если бы его хватились, то Марина сказала бы, что Энди пропал.

Стоит отметить, что судмедэксперты не обнаружили в крови Картрайта наркотиков, поэтому в смерть от запрещенных веществ мало кто верит. Друзья рэпера уверяют, что Энди не употреблял ничего такого.

Автор: 3 августа 2020, 18:36 Источник: 78.ru ✓ Надежный источник

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