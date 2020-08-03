Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм

Стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии мира Джона Хьюма. Политический деятель не дожил до 84 лет.
О трагическом известии сообщила семья Хьюма. Причина смерти не уточняется, пишет RT.
Стало известно о смерти лауреата Нобелевской премии мира Джона Хьюма. Политический деятель не дожил до 84 лет.
О трагическом известии сообщила семья Хьюма. Причина смерти не уточняется, пишет RT.
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