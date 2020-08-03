В Киеве неизвестный угрожает взорвать здание бизнес-центра

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На Украине происходит очередной инцидент с участием неадекватного гражданина. Неизвестный мужчина угрожает взорвать здание бизнес-центр в столице.

В данный момент полицейские ведут переговоры со злоумышленником. Силовые структуры объявили о проведении операции "Гром", передает RT.