В Киеве неизвестный угрожает взорвать здание бизнес-центра

На Украине происходит очередной инцидент с участием неадекватного гражданина. Неизвестный мужчина угрожает взорвать здание бизнес-центр в столице.
В данный момент полицейские ведут переговоры со злоумышленником. Силовые структуры объявили о проведении операции "Гром", передает RT.
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