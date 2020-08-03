В Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека

В российской столице случилось серьезное ДТП. Машина такси столкнулась с легковым автомобилем.
В результате происшествия пострадали трое граждан. Обстоятельства аварии выясняют эксперты.
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