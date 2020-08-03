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Происшествия
Как в 90-е: в ТЦ

Как в 90-е: в ТЦ "Три кита" произошел рейдерский захват

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
В пятницу, 31 июля, в крупнейший мебельный центр Европы "Три кита", который находится в Подмосковье, ворвалась толпа мужчин. Они пробрались в офисные помещения и нанесли визит генеральному директору Александру Мордковичу. Люди потребовали, чтобы действующий руководитель покинул рабочее место и освободил его для экс-топ-менеджера "Трех китов" Сергея Зуева.
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"Они сказали, что есть решение суда, которое немедленно нужно исполнить. Хотя я прекрасно знаю, что оно еще не вступило в законную силу. Ведь это был суд первой инстанции. Несмотря на это, они сказали, что это мелочи", – рассказал Мордкович корреспонденту "Дни.ру", добавив, что заметил среди нападавших и самого Зуева.

Сергей Зуев, осужденный десять лет назад за контрабанду мебельной продукции, пытается вернуть обратно компанию. 27 июля 2020 года суд первой инстанции в Московской области удовлетворил иск Зуева. Однако до вступления в силу решения есть еще почти месяц – именно столько в соответствии со статьей 259 АПК РФ есть у Мордковича на обжалование.

"Это 90-е годы какие-то! Толпа забежала, вытянули, забрали печать! Что это такое?!", – возмущается действующий гендиректор "Трех китов".

В сложившейся ситуации Александр Мордкович надеется на помощь правоохранительных органов и уже обратился с соответствующим заявлением (копия документа есть в распоряжении редакции).

"31.07.2020 г. со стороны ООО "ЛАРИВА" были совершены действия по физическому выдворению и дальнейшему воспрепятствованию нахождения сотрудников ООО "ЛаМакс" на рабочих местах по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8-9. … ООО "ЛаМакс" располагает видеозаписью захвата и выдворения сотрудников по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Луговая, д. 1, эт. 8– 9. и готово предоставить данные материалы и в полной мере содействовать дальнейшему ходу процессуальной проверки по-настоящему заявлению", – говорится в заявлении за подписью Мордковича.

Примечательно, что незадолго до происшествия в "Трех китах", министр промышленности и торговли Денис Мантуров обратился к финансовым институтам с призывом не "рейдерить" торговые центры, ведь они и так пострадали из-за пандемии и кризиса. "Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна <…> Потребители не очень активно возвращаются в торговые центры, особенно в крупные", – цитирует Манутрова ТАСС.

Напомним, дело "Трех китов" активно обсуждала вся страна в начале 2000-х годов. В основу легла контрабанда мебельной продукции из Италии. Тогда таможенную службу миновала огромная сумма денежных средств. Вес товара занижался, из-за чего его стоимость падала в разы.

Дело расследовали Генеральная прокуратура и Федеральная служба безопасности. К ответственности были привлечены порядка десяти человек. В итоге в 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые, имевшие отношение к деятельности "Трех китов" и управляющей компании "Лига Марс". Казалось, эта история окончательно канула в Лету. Однако после выхода на свободу бывший топ-менеджер мебельной империи продолжает добиваться возвращения бизнеса.

Недавнее решение арбитражной инстанции удивило многих, однако точку в этом деле ставить рано. Судебные разбирательства продолжатся.

Автор: 3 августа 2020, 10:57

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