Устали от мародерства и грабежей: в Донбассе таксисты избили солдат

На занятой украинскими силовиками территории Донбасса возле села Бердянское произошла массовая драка между таксистами и бойцами Вооруженных сил Украины, передает "Царьград". Жители населенного пункта неоднократно жаловались властям на мародерство и грабежи, которыми регулярно промышляли солдаты. Однако никаких мер не принималось.

Устав терпеть беззаконие, селяне взяли инициативу в свои руки. После очередного визита, в ходе которого солдаты ВСУ награбили запасы продуктов и алкоголя, местные таксисты перекрыли им дорогу и на кулаках объяснили свою позицию. Информации о реакции властей на произошедшее пока не поступало.